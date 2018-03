Bellini

Nothing hits the spot quite like a classic bellini. So toast away with this easy recipe from Aldi.



Ingredients:

-A glass of Veuve Monsigny Champagne

-30ml Old Hopking White Rum

-Sliced Peaches



Method:

Serve a glass of chilled Veuve Monsigny Champagne mixed with Old Hopking White Rum and a slice of peach.