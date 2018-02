DIY Valentine's Day Gifts: romantic ideas to surprise your love

Se hai un fidanzato o un marito, allora probabilmente saprai quanto è difficile trovare un regalo per lui, specialmente a San Valentino. Perché, diciamocelo, a volte i regali di San Valentino sono un po' borderline e rischiano di scadere nel banale, o peggio nel kitsch! Per rendere la ricorrenza più intima e per celebrare il vostro amore in modo originale, puoi agghindarti solo per lui con un look a tema e un make up romantico e preparare una serata speciale con un regalo di San Valentino fai-da-te.

La cena al ristorante, pur essendo un'idea romantica, può essere molto dispendiosa, considerando che tanti ristoranti preparano dei menù fissi di San Valentino elaborati e tutt'altro che economici. Anziché trascorrere la serata fuori, puoi optare per un San Valentino a casa e organizzare una serata film, una caccia al tesoro, o persino una gara di abilità con il tuo fidanzato a suon di colpi con le pistole ad acqua, come potrete vedere in questa gallery. Il tutto corredato da regali di San Valentino fai-da-te con cui stupire la tua dolce metà!

Dal cesto pieno di trattamenti da SPA per uomo, per coccolarlo con i suoi prodotti preferiti, alla colazione servita a letto, passando per il messaggio romantico scritto con le caramelle e i tradizionali dolci di San Valentino decorati con cuori e frosting rosa e rosso. Le idee per i regali di San Valentino fai-da-te sono infinite, perché i modi per esprimere l'amore nei confronti del tuo fidanzato o marito sono tantissimi!

Se vuoi regalare qualcosa di personalizzato al tuo lui, ma anche qualcosa che lui possa apprezzare veramente, abbiamo scelto alcune idee regalo fai-da-te per San Valentino che non sono soltanto facili da preparare, ma anche dolci e creative. Puoi accompagnare il tuo regalo con un bel biglietto di San Valentino fai-da-te, o rendere il tutto più divertente e intrigante con una caccia al tesoro a tema. Puoi organizzare una cenetta gourmet a lume di candela e concludere la serata con un dessert a base di cioccolato fondente e altri alimenti afrodisiaci per prenderlo per la gola.

Rendi speciale il suo San Valentino con questi regali fai da te! Se poi vuoi accendere la passione, puoi sempre abbinarci un regalo hot...





Guarda anche: Cosa regalare a San Valentino: idee regalo originali per lei

Guarda anche: Intimo per San Valentino: la lingerie più sexy

Guarda anche: Nail art San Valentino: idee per unghie romantiche!